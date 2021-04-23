Заботливый дедушка: принц Чарльз поздравил принца Луи

Младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось три года.

Принц Луи — младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — отмечает свое трехлетие. Он родился 23 апреля 2018 года. В честь дня рождения малыш впервые пошел в детский сад Willcocks Nursery School, который располагается возле Гайд-парка. Туда же ходила и его старшая сестра, принцесса Шарлотта. Королевского наследника поздравили все члены большой семьи, в том числе и дедушка. В микроблоге принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз появился снимок Луи.

«Поздравляю с днем рождения Луи, которому сегодня исполнилось три года», — гласит подпись.

Напомним, что 72-летний принц Чарльз является первым в очереди на престол. У него есть двое сыновей — принцы Уильям и Гарри — и четверо внуков. Летом принц Уэльский станет дедушкой в пятый раз. Меган Маркл и принц Гарри ждут появления на свет девочки.

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