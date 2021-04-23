Скоро все узнают: принца Гарри и Меган Маркл подозревают в утечке данных

Именно поэтому переговоры с герцогами будут приостановлены.

Королевская семья озабочена тем фактом, что произошла утечка некоторых важных данных. Предположительно, в разглашении информации подозревают Меган Маркл и принца Гарри. Именно поэтому любые переговоры с герцогами будут приостановлены.

«Скоро это будет опубликовано в журналах и в социальных сетях», — цитирует королевского эксперта Анджелу Левин The Sun.

Сообщается, что будучи в Лондоне на похоронах деда, принц Гарри дважды встречался и разговаривал с Елизаветой II. Издание пишет, что королевские помощники обеспокоены тем, что Гарри мог узнать что-то лишнее.

Напомним, Гарри вернулся в США спустя два дня после похорон деда. После церемонии прощания его заметили разговаривающим с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако, как писали британские СМИ, окончательно помириться братьям пока не удалось.

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