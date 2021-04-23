«Носорожка и Ламусик — самые крутые»: поклонники «Маски» назвали любимых персонажей шоу

В ближайшее воскресенье состоится второй полуфинал самого охраняемого проекта на телеканале НТВ.

Второй сезон так полюбившегося зрителям шоу «Маски» подходит к своей развязке. В это воскресенье, 25 апреля, состоится второй полуфинал проекта, до которого дошли всего пять участников. К этому моменту девять персонажей шоу «Маска» уже разоблачены.

Телезрители в восторге от идеи проекта, а события его выпусков горячо обсуждаются в Сети от воскресенья до воскресенья.

На этот раз в официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram поклонникам было предложено назвать любимые номера предыдущего, десятого, выпуска проекта.

«Выступление какой маски в десятом выпуске вам понравилось больше всего?» — поинтересовались создатели шоу.

В числе фаворитов — выступление Носорога, исполнившего романс из репертуара Филиппа Киркорова «Мы так нелепо разошлись».

Поклонники таланта Носорога все еще переживают по поводу его разоблачения, считая, что шоу «Маска» должен был покинуть кто угодно, только не Кирилл Туриченко.

«Носорог браво, еще раз браво», «Зайца. Я его обожаю! И хочу чтобы он дошел до финала», «Носорожка и Ламусик самые крутые», «Носорог, Лама, Султан», «Обожаю Неваляшку — она же очаровашка», «Конечно Ламы и Носорога. Для меня они самые сильные», «Сложно выбрать — Лама, Носорог и Крокодил», — назвали своих любимчиков поклонники «Маски».

Смотрите также