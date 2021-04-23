«Посмотреть на эпоху девяностых через футбол»: к столетию московского «Спартака» снимут документальный сериал

В 2022 году легендарному футбольному клубу, московскому «Спартаку» исполнится сто лет. Подготовка к юбилею уже началась. КиноПоиск HD выпустит документальный сериал, посвященный «золотому» периоду в истории «Спартака» — 90-м годам прошлого века.

Фильм расскажет о главных героях тех лет, громких победах «красно-белых», когда команда девять раз становилась чемпионом России по футболу, выигрывала Кубок России и несколько раз доходила до полуфиналов престижных европейских турниров.

В сериале покажут интервью с футболистами, болельщиками, тренерами, журналистами. А также в фильм войдут кадры игр и тренировок, видео из личных архивов спортсменов и их наставников.

Съемочная группа приступит к работе над сериалом о «Спартаке» в ближайшие месяцы. Разработка сценария ведется группой под руководством журналиста, бывшего главреда журнала «Афиша», редактора документальных проектов Александра Горбачева.

«Мы решили посмотреть на эпоху девяностых через футбол, потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени, — отметил Александр Горбачев. — Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой — все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского «Спартака».

Премьера документального сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в будущем году.

КиноПоиск предлагает всем болельщикам клуба принять участие в создании сериала и поделиться своими фотографиями и видеозаписями с матчей, а также воспоминаниями и любыми другими материалами о «Спартаке» 1990-х. Материалы можно отправлять на spartakfilm@yandex.ru.

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