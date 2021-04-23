«Будет что-то интересное»: Загитова заинтриговала своих фанатов перед «Вечерним Ургантом»

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в Instagram заинтриговала своих фанатов. Она разместила снимок, на котором запечатлена вместе со своим тренером Этери Тутберидзе, а также хореографом Даниилом Глейхенгаузом и наставником Сергеем Дудаковым.

«Включайте сегодня «Вечерний Ургант» на Первом канале. Будет что-то интересное». Алина Загитова

«Какие вы красивые и счастливые. Настоящая команда», «Неужели Алина объявит о возвращении на лед? А может, наоборот о завершении карьеры? «Красавица Алинка рядом с тренерами. Что может быть лучше?» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в конце 2019 года в эфире как раз Первого канала Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры. На соревнованиях она не выступает уже почти полтора года. Эксперты не верят, что фигуристка сможет вернуться на лед и быть при этом конкурентоспособной.

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