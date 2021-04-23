«Ника» возвращается: церемония вручения кинопремии состоится 25 апреля

В прошлом году награды не нашли своих героев из-за пандемии коронавируса.

Церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 и 2020 год состоится 25 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холла». В этом году она пройдет уже в 33-й раз, сообщают организаторы премии.

Отметим, что номинанты и лауреаты специальных наград в состязательных категориях за 2019 год были объявлены еще 2 марта 2020 года. Номинантов за прошлый год объявили 9 марта нынешнего года.

На церемонии традиционно будут вручены призы «За честь и достоинство», «За вклад в кинематографические науки, критику и образование», «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» и другие.

Напомним, что премия «Ника» должна была состояться в прошлом году 30 марта. Однако в связи с пандемией коронавируса была перенесена на 2021 год.

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