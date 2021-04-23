Поргина озвучила размер пенсии и попросила поднять ее по стране до ста тысяч для поездок в Турцию

Как отметила актриса, русские пенсионеры должны получить возможность съездить в эту страну на отдых.

Актриса Людмила Поргина заявила, что все российские пенсионеры должны получить возможность поехать на отдых в Турцию. Для этого пособие должно вырасти до ста тысяч рублей. Сама она сейчас получает 53 тысячи в месяц. Впрочем, тратит она, по ее уверению, как минимум в два раза больше.

«В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото. Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру. Посмотрите на китайцев. Раньше я к ним приезжала, они были нищими, ели один рис». Людмила Поргина

По словам Поргиной, ей очень помог мэр столицы Сергей Собянин. Благодаря званию ей доплачивают 30 тысяч рублей. Иначе бы она по миру пошла, сообщает «Собеседник».

Людмила Поргина — вдова актера Николая Караченцова. Когда ее муж уже не имел возможности выступать после серьезного ДТП, то его родной театр «Ленком» выплачивал ему в месяц 200 тысяч рублей в качестве материальной поддержки.

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