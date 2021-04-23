Лорак назвала сумму кредита, который взяла в банке для Налчаджиоглу на развитие его бизнеса

Певица Ани Лорак в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала сумму кредита, который взяла в банке на развитие ресторанного бизнеса своего мужа турка Мурата Налчаджиоглу. Также она вспомнила историю их знакомства.

«Я отдыхала в Турции. И просто увидела парня, который шел мне навстречу. У него был пронзительный взгляд. Он мне сказал: «Скоро ты будешь петь и только для меня». Я подумала: «Вот какой наглый». Через несколько дней я уже дала ему номер своего телефона. Мы одногодки и были на одной волне. Он был обычным менеджером отеля. Но я человек, который живет по своим законам. Я считаю, что круто делать то, что ты хочешь. Вскоре я уехала. Мы год не виделись. А потом я вернулась для съемок клипа в тот же отель. Там случилась какая-то вспышка, молния. Начались поцелуи. Он все бросил ради меня. Переехал в Киев. Бросил работу администратором в отеле. Он не понимал язык. У него на Украине не было ни друзей, ни знакомых». Ани Лорак

Как отметила Лорак, ради любимого мужчины она взяла в свое время большой кредит в банке. «Я помню, как зашла в банк. Такая маленькая девушка. Взяла полмиллиона долларов на открытие его ресторана. Когда ты любишь, то ты летишь. Не видишь преград. Энергия любви давала мне силы», — заявила исполнительница.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были вместе на протяжении десяти лет. В этом браке родилась дочь София.

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