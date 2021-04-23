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«Летели-летели и прилетели»: Подольская с малышом в рюкзачке-кенгуру запечатлелась на Мальдивах

Певица отправилась с мужем и детьми в долгожданный отпуск.

«Летели-летели и прилетели»: Подольская с малышом в рюкзачке-кенгуру запечатлелась на Мальдивах
Наталья Подольская. Фото: Global look press

На днях младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ване исполнилось полгодика. Отметив эту дату, звездное семейство поспешило в отпуск. Поскольку выбор направлений в период продолжающейся на планете пандемии коронавируса невелик, родители отправились с детьми на Мальдивы.

По прилете Подольская поспешила сообщить поклонникам в микроблоге, что у них все хорошо, они прибыли в аэропорт Мальдив. «Летели-летели и прилетели. За тридевять земель», — рассказала певица.

Певица запечатлелась на память с сыновьями, младшего из которых она для удобства транспортировки определила в рюкзак-кенгуру перед собой.

Для маленького Ванечки это первое в жизни путешествие. И Подольская переживала, как сынок перенесет столь длительный перелет в самолете.

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