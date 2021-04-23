«Немедленно омолаживает»: Хромченко показала, как добавить стройности в образ и нивелировать возраст

Телеведущая отметила, что эти приемы одинаково подходят и корпулентной, и неупитанной даме.

На программу «Модный приговор» Елена пришла с подачи своего бойфренда Александра. Мужчина пожаловался, что его аппетитная половинка скрывает формы в мешковатых нарядах. Перед стилистами проекта была поставлена непростая задача — удовлетворить требования жениха героини и не подчеркнуть ее корпулентность еще больше.

Для этого фэшн-мастера программы использовали сразу несколько приемов. И Эвелина Хромченко похвалила образ, в котором Елена предстала на модный суд. Героиня появилась в светлом кэжуальном комплекте, состоящем из удлиненной рубашки, свободных брюк с лампасами и кроссовок.

И телеведущая обратила внимание на присутствие в наряде сразу нескольких приемов, позволяющих добиться безупречности.

«Важные константы наряда абсолютно любой женщины, не только корпулентной, — это вертикальные линии, это плотно закрытый пах и спортивное дополнение, каплями включенное в ее комплект. Потому что любое спортивное дополнение немедленно омолаживает комплект», — отметила Хромченко.

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