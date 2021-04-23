На первом плане — стройность: Мерьем Узерли в мерцающем платье с рукавами-воланами появилась на фестивале в Москве

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» стала одной из самых обсуждаемых звезд, появившихся на красной ковровой дорожке Московского кинофестиваля. Мерьем Узерли не так давно стала мамой во второй раз, в первых числах января она родила дочку Лили. Малышке всего три месяца, а партнерша Халита Эргенча уже восстановилась после беременности и пришла в форму. Кроме того, Мерьем ведет активный образ жизни и дома не сидит. Она покинула Турцию и прилетела в Москву, где у актрисы есть своя армия поклонников.

Для светского мероприятия Узерли выбрала черное монохромное платье в пол со шлейфом и открытой зоной плеч. Таким образом она подчеркнула красивую линию декольте и ключицы. Наряд имел силуэтный крой, мерцающая ткань так и льнула к талии Мерьем. Актриса демонстрировала фигуру после второй беременности, показывая, что успела похудеть. Образ дополнили объемные рукава-воланы с цветочными мотивами.

Мерьем Узерли сделала гладкую прическу, разделив волосы на прямой пробор. Из аксессуаров актриса выбрала колье и серьги из одного гарнитура, пишет «Комсомольская правда».

«Наша любимая султанша приехала в Россию», «Словно увидели Хюррем султан», «Не так давно к нам приезжал и Бурак Озчивит», «Шикарная», «Сложно поверить, что она мама двоих детей», «Стройняшка», — пишут фолловеры.

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