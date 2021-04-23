«В такой позе и стоит Змея»: Юлия Паршута новым снимком «намекнула» на свое участие в шоу

На телеканале НТВ в шоу «Маска» страсти накаляются. Во второй полуфинал прошли пятеро участников — Лама, Неваляшка, Крокодил, Змея и Заяц. И кто из них станет претендентом на победу, не берется гадать никто — ни жюри, ни ведущий.

А вот телезрители с удовольствием выясняют, кто может скрываться в костюмах оставшихся персонажей. Одной из загадочных артисток является девушка в наряде Змеи. По версии жюри, которую оно не раз озвучивало за время проекта, рептилией является певица Юля Паршута. И девушка спровоцировала обсуждение этого предположения, поделившись неоднозначным снимком.

Паршута предстала в блузе-корсете, заняв весьма оригинальную позу. Поклонники певицы, которые смотрят шоу «Маска», поспешили обличить девушку и указали на очевидное сходство:

«Змеиная пластика», «Поза как у змеи в шоу «Маска», «Ваша поза напоминает шоу Маска в роли змеи», «Юльчик, красотка! Удачи в маске!», «Юля, Вы прекрасны и душой, и телом! Но, кажется, проект забрал слишком много вашей энергии», «Ох, змейка. Как Вы нас удивляете», «Поза Змеи из «Маски», «100000% Юльча ЗМЕЯ», «А Юлечка змея в шоу Маска на НТВ», «Даааа, в такой позе и стоит змея в шоу Маска, и руки также делает», — пишут люди.

О том, что Змея — это Паршута, ранее заявила певица Юлианна Караулова. Девушка тогда привела весомые аргументы в пользу своего мнения, а ведущий шоу Вячеслав Макаров согласился с этой версией.

Смотрите также