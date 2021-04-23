«Насыщеннее будет старость»: Подольская рассказала о планах на третьего ребенка

Еженедельно на портале Teleprogramma.pro выходит авторский проект «Загугли звезду». В нем приняли участие многие знаменитости – Стас Михайлов, Александр Шоуа, Анита Цой, Никас Сафронов и многие другие. На этот раз в гостях – певица Наталья Подольская.

Звезда ответила на вопросы поклонников о себе и своей карьере, семье, планах. Она вспомнила, как познакомилась с мужем, Владимиром Пресняковым, рассказала, как прошла их свадьба, какие у нее свекры. Кроме того, поведала звезда и о наследниках, которых у нее уже двое.

Старшему сыну Подольской и Преснякова Артемию пять лет. Мальчик растет очень творческим и артистичным, ходит на танцы в «Тодес» и любит устраивать дома представления. Младшему Ванечке только полгодика, но он уже многое умеет – переворачивается, смеется, узнает близких.

Подольская не скрывала, что всегда хотела много детей. Она сама выросла в многодетной семье – у нее есть две старшие сестры и младший брат. Поэтому останавливаться на двоих детках звездная мама не собирается.

«Как говорит моя подруга: после первого ты не уверена, что хочешь второго. А после второго понимаешь, почему идут за третьим», — рассказала певица. И добавила: «Чем больше детей, тем насыщеннее будет старость».

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