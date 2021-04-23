Не отказала: 72-летняя Пугачева запечатлелась с поклонником во время посиделок в ресторане

Примадонна редко выходит в свет, но каждое ее появление на публике не проходит незамеченным.

Алла Пугачева давно завершила музыкальную карьеру, но по-прежнему остается кумиром в сердцах миллионов поклонников. Ее редкие выходы в свет не остаются незамеченными, и накануне Примадонна, оказавшись в ресторане с друзьями, не отказала одному из фанатов в совместном снимке.

Новое фото Пугачевой облетело Сеть. Примадонна в черном облачении и при полном макияже приветливо позирует на камеру рядом с поклонником.

«Повезло вчера этому симпатичному молодому человеку. Зашел в «Марио», а там с друзьями. Разрешила сфоткаться с ней. «Я здесь хитрая, как лиса», — сказала Алла, взглянув на фото», — пишут в фан-группе Примадонны.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка Примадонны. Они вновь убедились, что их любимица выглядит прекрасно.

Не так давно Пугачева отметила свой 72-й день рождения. По этому случаю именинница собрала в замке в деревне Грязь родных и друзей за одним столом.

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