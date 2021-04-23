«Я не судья и не адвокат»: Шаляпин — о своей роли в борьбе внучки Гурченко за наследство бабушки

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей роли в борьбе внучки актрисы Людмилы Гурченко за наследство бабушки. Дело в том, что 37-летняя Елена Королева, с которой певец очень сдружился в последние месяцы, воюет не только с последним мужем звезды, но и со своим отцом.

«Я ей не помогаю, потому что там, по-моему, помогать нечему. Я не судья и не адвокат. Никакого отношения к этому не имею». Прохор Шаляпин

Также Шаляпин в очередной раз опроверг слухи о своем романе с внучкой Гурченко.

«У нас нет романа. Я нигде не говорил, что мы пара. У нас исключительно дружеские отношения. Не надо меня провоцировать. Зачем мне придумывать то, чего нет», — сказал Шаляпин.

Ранее Елена Королева говорила, что Прохор Шаляпин на данный момент единственный достойный мужчина в ее жизни. По ее словам, ей очень комфортно рядом с музыкантом.

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