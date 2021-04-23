Празднично и откровенно: Кошкина в белом платье-комбинации показала выдающийся бюст

Девушка отправилась в ночной клуб, чтобы отметить свой день рождения.

Модель, актриса, звезда шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина накануне отметила свое 30-летие. День рождения звезда решила провести в кругу родных и близких.

Кошкина отправилась в ночной клуб вместе с папой. Родителя она показала в своем микроблоге, как и кадры вечеринки. Для празднования именин актриса нарядилась в платье-комбинацию с откровенным декольте на тонких бретелях и накинула сверху белоснежный жакет.

Эффектная брюнетка с удовольствием пустилась в пляс под песни звезды 90-х Кая Метова. Во время танцев Яна решила снять жакет, обнажив хрупкие плечи и выдающееся декольте. К танцующей диве присоединился сам музыкант, и они вместе позировали для Instagram Кошкиной.

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