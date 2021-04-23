Редкий случай: Татьяна Навка пришла на соревнования дочки без макияжа

Олимпийская чемпионка не так часто выходит в свет без капли косметики.

Прославленная спортсменка и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в середине апреля отметила свой 46-й день рождения. Но цифра в паспорте, кажется, для нее ничего не значит: звезда льда продолжает выходить на арену в компании коллег, принимая участие в собственных театрализованных постановках.

По стопам Навки пошла и ее младшая дочка Надя, шестилетняя наследница фигуристки от чиновника Дмитрия Пескова. Девочка уже добилась немалых для своего возраста высот. А накануне на выступлении, заняв первое место, получила третий юношеский спортивный разряд.

Знаменитая мама пришла поболеть за дочку. Навка появилась на трибунах в удлиненном жилете с меховым воротником и терракотовой водолазке. При этом спортсменка позволила себе выйти в люди без капли косметики на лице, что бывает не так часто.

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