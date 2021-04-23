«Опять родственники жюри»: поклонники «Маски» гадают, кто выступит в костюмах Крокодила Гены и Мишки

На НТВ во втором полуфинале шоу «Маска» телезрителей и жюри снова готовятся удивлять специальные гости проекта — новые персонажи, которые выступят на сцене и сразу же рассекретят себя. В предыдущем выпуске появились двое приглашенных артистов — Султан и Слоник, которыми оказались Бедрос Киркоров и певица Глюкоза соответственно.

На этот раз удивлять зрителей и судей проекта готовятся Крокодил Гена и Мишка. «Как и всегда, никто не знает, кто скрывается под масками. Однако дебютанты «Маски», в отличие от постоянных героев проекта, раскроют свою личность сразу после выступления», — написали организаторы шоу.

Идея со спецгостями поклонникам проекта очень понравилась еще с первого сезона. И сейчас многие принялись гадать, кто бы мог примерить на себя костюмы этих сказочных персонажей.

«Алла-Виктория и Мартин Киркоровы», «Осталось еще в крокодиле и мишке не угадать жен Тимура и Александра», «Лучше б Носорога позвали, спел бы еще несколько классных песен», «Если внутри будет Кирилл Туриченко, это меня очень порадует», «В Гене — Буйнов или Мартиросян, а в Мишке, даже не знаю… Цой?», «Или опять родственники жюри», «В крокодиле Сергей Пенкин, мне кажется. По анонсу услышал его голос», «В Гене будет Нилетто», «Круто, в Крокодиле — Анита Цой!» — предположили фолловеры в комментариях.

Напомним, в шоу осталось пять персонажей, которые претендуют на выход в финал. Это Неваляшка, Змея, Лама, Крокодил, Заяц. В предыдущем выпуске рассекретили Носорога, им оказался солит группы «Иванушки» Кирилл Туриченко.

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