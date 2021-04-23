«Нямка!»: Анна Нетребко научила, как готовить ризотто с белой спаржей

Оперная дива объяснила, что вкусное и полезное итальянское блюдо - очень простое в исполнении.

Анна Нетребко провела весенние каникулы в Москве, в то время как Вена снова закрылась на локдаун. Здесь звезда не только встретилась с друзьями, но и выступила на сцене Большого театра в опере «Дон Карлос» вместе с Пласидо Доминго.

По возвращении домой певица возобновила репетиции, а также свой кулинарный контент, который часто публиковала в блоге ранее.

На этот раз певица научила поклонников готовить ризотто с белой спаржей. Дива сняла видео, где пошагово рассказала, что нужно делать.

«В Европе начался сезон белой спаржи! Она очень полезна- прекрасно очищает организм», — заметила звезда.

Певица объяснила, что готовится вкусное и полезное итальянское блюдо просто и быстро.

«Белый рис чуть поджарить без масла на сковороде, добавить очищенную и нарезанную спаржу. Слегка поджарить, добавить сливочное масло, затем бульон (куриный или овощной)», — объяснила Нетребко.

После этого нужно налить немного белого вина в сковородку к блюду и продолжить тушить его до готовности. При этом важно следить, чтобы рис остался слегка недоваренным. И в самом конце добавить лук порей и петрушку. «Нямка!», — предупредила Нетребко.

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