Деловая, женственная, игривая: Климова устроила дома модный показ с перевоплощениями

Звезда театра и кино доказала, что во всех нарядах хороша.

43-летняя Екатерина Климова – успешная и востребованная актриса, за плечами которой множество ролей в кино и сериалах самых разных жанров. Но, глядя на нее, трудно поверить, что эта молодая и энергичная красотка уже имеет четверых детей, старшей из которых, Елизавете, — 19 лет. Тем не менее, звезда – многодетная мама, легко совмещающая родительство и карьеру.

Накануне Климова блистала на красной ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля. Она предстала перед публикой в вечернем платье-бюстье, подчеркнувшем стройную фигуру.

А уже дома устроила модный показ с перевоплощениями. Она примерила на себя и спортивный образ, и романтичный стиль, и деловой аутфит. Причем, в каждом из нарядов она оказалась хороша, отметили некоторые фолловеры.

«Какая прелесть», «Красавица!!! Наша любимая и талантливая!!», «Катя, вы бесподобны», «Красота!!! И во всех нарядах Вы, Екатерина, хороши!!», «В любом наряде вы прекрасны», «Красотка», «Ярко, красиво, нарядно», — пишут в комментариях поклонники.

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