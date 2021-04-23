Вниз головой: Гагарина показала, как проходит репетиция перед концертом

После отмены ограничений из-за пандемии коронавируса жизнь возвращается в прежнее русло. Уже многие звезды объявили о гастролях и сейчас завершают последние приготовления перед туром. Например, поющая телеведущая Ольга Бузова вот-вот отправится на долгожданную встречу с поклонниками.

Готова к гастролям и певица Полина Гагарина. Девушка начнет свой тур с Челябинска. Она уже предупредила об этом фанатов. Вовсю идут репетиции и тренировки программы – это новое шоу под названием «Обезоружена», и Гагарина привнесла в него акробатические элементы и поддержки.

Фрагмент репетиции певица показала своим поклонникам в микроблоге. Девушка в удобном комплекте, состоящем из футболки и джоггеров, скользит по рукам танцоров, смело ныряя вниз головой. Ее подхватывают несколько человек и ставят на ноги. Эффектная поддержка занимает долю секунды, но успевает захватить дух.

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