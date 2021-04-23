«Никогда не скрывала»: Подольская рассказала, зачем легла под нож пластического хирурга

На сайте Teleprogramma.pro – новый выпуск авторского проекта «Загугли звезду». На этот раз лично и честно ответила на вопросы о себе певица Наталья Подольская.

Звезда счастлива в браке с Владимиром Пресняковым-младшим. Они воспитывают двоих сыновей и мечтают о третьем ребенке. Причем, молодая мама мастерски совмещает карьеру и материнство. И признается, что счастлива.

Ответила певица и на вопрос о пластике. Девушка призналась, что толкнуло ее на операцию собственное решение. И тайну из этого она не стремилась сделать никогда.

«Никогда не скрывала, что делала ринопластику. Считаю, что она изменила мою жизнь. Потому что мне не нравилось отражение в зеркале», — призналась певица.

Подольская подчеркнула, что это – ее единственное посещение пластического хирурга. И часто расстраивается, когда ее обвиняют в злоупотреблении пластики.

Смотрите также