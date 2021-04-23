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Стразы, блестки, бахрома: Бузова появилась на сцене музыкальной премии в золотистом мини-платье

Поющая телеведущая стала победительницей в одной из номинаций.

Стразы, блестки, бахрома: Бузова появилась на сцене музыкальной премии в золотистом мини-платье
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова отказалась вести обновленный «Дом-2». Девушка приняла такое решение, чтобы больше сил и времени посвящать собственному творчеству. И накануне отправилась на музыкальную премию, чтобы не просто выступить со своим номером, но и получить одну из наград на церемонии Music Box.

Для красной дорожки поющая телеведущая выбрала почти свадебное платье – пышное фатиновое облачение в пол, декорированное нежно-розовыми цветами. А на сцену вышла в миниатюрном наряде, состоящем из мерцающих золотом страх, блесток и бахромы. Она исполнила в нем песню «Розовые очки».

«В этом году, по голосованию зрителей телеканала, я получаю статуэтку за лучшую песню этого года – «Розовые очки» в номинации «Золотой хит», — сообщила певица.

Бузова показала свою награду. Она поблагодарила преданных поклонников за поддержку и отданные голоса, а также сообщила, что совсем скоро отправляется на гастроли по стране.

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