«Кто фанат зеленого цвета?»: Бородина примерила модный трикотажный костюм из худи и джоггеров

Телеведущая решила выбрать из двух ярких оттенков один, но возникли сложности.

Ведущая телепроекта «Дом-2», который, кстати, недавно вновь появился на экранах, Ксения Бородина обожает ярко и модно одеваться. Девушка блистает не только на съемках, но и в повседневности, выбирая стильную и трендовую одежду.

Среди очередных обновок у Бородиной – трикотажный комплект, состоящий из худи и джоггеров. Причем, девушка не смогла определиться, какой именно оттенок комплекта ей выбрать.

«Кто фанат зеленого цвета? Я – фанат зеленого цвета! Огонь!», — радостно заметила модница. – «Ну что? Как вам костюм? Посмотрите, мне кажется, мое по цвету это точно».

Следом за зеленым Бородина примерила розовый. И призналась, что этот ей тоже очень нравится. И попросила помощи фолловеров: «Помогите определиться!».

Многие откликнулись на просьбу модницы и проголосовали. В итоге, большинство голосов было отдано за такой любимый Ксенией зеленый цвет.

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