Диагноз – аутизм: дочь Ефремова сделала новое заявление

Пока Михаил Ефремов отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, его 20-летняя дочь Анна-Мария попросила называть себя Сережей. Кроме того, девушка утверждает, что является небинарным человеком. А в Instagram пишет от мужского лица. Теперь же Анна-Мария рассказала, что ей поставили официальный диагноз – аутизм.

«Я наконец-то получил свои официальные диагнозы», — написала Ефремова.

Ранее она заявляла, что не планирует проводить операцию по смене пола, достаточно будет лишь гормональной терапии.

Напомним, что дочь Ефремова рассказывала, как подвергалась физическому и эмоциональному насилию из-за алкоголизма матери. Сейчас о ней заботится крестная мать Рената Литвинова и пятая жена Ефремова Софья Кругликова.

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