«Мечта и реальность»: Николаев показал любимое увлечение пятилетней дочери

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой отдыхают в Дубае. Там пятилетняя наследница вновь занялась своим любимым делом — верховой ездой. Напомним, что любовь к лошадям девочке привила старшая сестра Юлия во время зимней поездки в Майами. Она тоже увлекается этим видом спорта. О любви Вероники к животным и не только Игорь Николаев показал в своем Instagram.

«Мечта и реальность. Вероника обожает лошадей и рада любому шансу на них покататься (как на живых, так и на игрушечных)», — написал Николаев.

Напомним, музыкант состоит в браке с Юлией Проскуряковой более десяти лет. Это его третий союз. От первого у него есть дочь Юлия, а втором женой композитора была Наташа Королева.

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