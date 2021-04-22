«Безумно удобные»: Савельева в платье-бюстье и туфлях Manolo Blahnik пришла с мужем на ММКФ

Саша Савельева не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она всегда умела привлекать внимание. Блондинка с кудряшками еще во времена участия в «Фабрике звезд» выделялась среди других девушек. Не удивительно, что ей удалось завоевать любовь Кирилла Сафонова. Недавно она отметила 11 лет совместной жизни с актером. Два года назад артистка подарила ему сына Леона, поэтому пара гораздо реже выходит в свет.

Однако 22 апреля в Москве состоялся долгожданный кинофестиваль. На церемонии открытия собралось много знаменитостей: Филипп Киркоров, Екатерина Климова, Агата Муцениеце, Мерьем Узерли, Наталья Медведева, Кристина Асмус и другие известные персоны. Не смогла пропустить такое событие и Савельева. Она появилась на красной дорожке вместе с мужем. Певица облачилась в черное платье-бюстье с кружевом. Наряд длины миди с разрезом на юбке сзади дополнили нюдовые туфли Manolo Blahnik.

Ожерелье и прическа с начесом завершили ее вечерний лук. Сафонов предпочел надеть смокинг и бабочку. Пара улыбалась, лучась от счастья, рядом друг с другом.

«Безумно удобные», — позже похвасталась Саша, показав свои туфли.

На ММКФ пара встретила друзей. Они даже сделали селфи с актером Алексеем Барабашем. Поклонники восхитились красотой Савельевой. Многие отметили, что платье подчеркнуло ее талию. «Просто дива», «Очень красивая», «Такая роскошная пара», «Вы крутые», — стали комментировать кадры пользователи Сети. Напомним, что Московский кинофестиваль завершится 29 апреля.

Смотрите также: