«На край света с тобой»: Ани Лорак в купальнике со шнуровкой блеснула пышной грудью

В последнюю неделю Мальдивы вновь стали центром притяжения российского бомонда. В эти дни на островах отдыхают Яна Рудковская с семьей, Виктория Боня и Ани Лорак. В своем Instagram она делится моментами отдыха и личными снимками. На этот раз артистка запечатлелась в черном купальнике со шнуровкой, блеснув пышной грудью.

«На край света с тобой», — подписала фото Лорак.

Фанаты отметили, что она очень красивая.

«Какая Вы шикарная! Ждем новый клип! Шикарная дива! Безумно красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в последнее время Ани Лорак все чаще появлялась на публике в компании бывшего мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым развелась несколько лет назад после почти 10 лет брака.

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