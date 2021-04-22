Турецкая грация: Мерьем Узерли в черном платье-рыбке с перьями появилась на открытии ММКФ

Мерьем Узерли сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль любимой наложницы султана Сулеймана — хасеки Хюррем султан. Актриса полюбилась российской публике. 37-летняя красавица любит путешествовать, но в России бывает нечасто. Партнерша Бурака Озчивита в последнее время чаще сидит дома, так как в начале года она снова стала мамой. Теперь она воспитывает не только семилетнюю дочку Лару, но малышку Лили Кои, которой только три месяца.

Примечательно, что Мерьем решилась на поездку в Москву, несмотря на то что ее внимание сейчас нужно младшей наследнице. Актриса решила посетить открытие Московского кинофестиваля. 22 апреля вечером в центре столицы собралось много звезд: Кристина Асмус, Агата Муцениеце, Екатерина Климова, Саша Савельева и другие известные персоны. Турецкая гостья для выхода в свет выбрала броский и женственный наряд.

Перед фотографами Узерли позировала в черном платье-рыбке с перьями в области декольте. Силуэтный наряд в пол подчеркнул ее стройную фигуру. Актриса успела вернуться в форму после родов. Ожерелье и серьги дополнили ее вечерний образ Она распустила волосы и сделала неброский макияж. На фоне грациозной Мерьем померкла Асмус, которая тоже пришла в черном платье и позировала рядом.

Поклонники были рады увидеть любимую актрису из турецких сериалов в столице. «О Боже, Хюррем, ты в Москве?», «Красотка, ну же красоточка», «Оу, я вижу королеву», «Какая красивая», «Просто роскошная женщина», «Кто к нам приехал!», «Наряд бомбический», «Не оторвать глаз», — прокомментировали пост подписчики.

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