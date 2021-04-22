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«По 90 тысяч в месяц»: вдовец Легкоступовой озвучил сумму ее долгов

По слова Фирсова, у артистки были кредиты на четыре миллиона рублей.

«По 90 тысяч в месяц»: вдовец Легкоступовой озвучил сумму ее долгов
Валентина Легкоступова. Фото: Global Look Press

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в одной из столичных больниц, не приходя в сознание. Буквально за месяц до этого она в третий раз вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Родные артистки утверждают, что мужчина хотел заполучить московскую квартиру певицы. Фирсов же утверждает, что, наоборот, поддерживал ее финансово.

«У нее было долгов на четыре миллиона. Кредиты. Она брала по 90 тысяч в месяц на кредиты», — сказал в студии «Пусть говорят» Фирсов.

Декларация Валентины Легкоступовой
Декларация Валентины Легкоступовой. Скриншот: youtube.com/Пусть говорят

Чтобы доказать обратное, дочь Легкоступовой предоставила выписки, справки и декларации.

«Говорят о том, что у мамы было много кредитов. Вот, это документы проверенные. Перед знакомством с Фирсовым на ее рублевом счету 658 тысяч оставалось. В филармонии она получала 148 тысяч рублей ежемесячно», — сказала Анэтта Бриль.

Ранее Фирсов отметил, что в квартире Легкоступовой оставил рюкзак с деньгами. Он просит вернуть 30 тысяч евро.

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