Счастливые мгновения: Пригожин впервые за долгое время увиделся с сыном и дочкой от первого брака

Как известно, Валерия стала третьей женой Иосифа Пригожина. У каждого из них за плечами остались неудачные романы. При этом продюсер остался в дружеских отношениях с экс-супругой Лейлой Фаттаховой, которая подарила ему дочку Елизавету. Достаточно часто с ними видится Валерия, которая восхищается красотой падчерицы. А вот с детьми от первого брака Дмитрием и Данаей продюсер одно время не виделся.

Еще в прошлом году Иосиф признавался, что плохо спит из-за конфликта с бывшей семьей, в частности с сыном. Он предполагал, что виновата в этом мама молодого человека, Елена. После развода продюсер оставил детям недвижимость и земли, но женщина все продала и оставила наследников ни с чем. Пригожин не мог ей этого простить. Но похоже, что он смог помириться с сыном и наладить отношения с Данаей.

22 апреля они увиделись в ресторане, куда пришли не только пообедать, но и отметить в узком кругу день рождения Дмитрия. Официанты вынесли в зал несколько кусочков торта со свечками. Такому сюрпризу молодой человек был рад. Валерия тоже присутствовала на семейной встрече. Она облачилась в блестящий костюм с пайетками.

«У нас сегодня дневной День рождения! Я как родитель мечтаю о том, что бы все дети были счастливы и самостоятельны. Лично я делал и делаю все, что в моих силах», — написал в соцсети Пригожин.

Поклонники были рады такому воссоединению. Многие отметили, что 32-летний Дмитрий похож на папу. «Иосиф, Вы великодушный! Любите всех своих детей!», «Какие у вашего сына добрые и счастливые глаза», «Какой красивый парень, дай Бог ему всего доброго и хорошего», «Пусть они опять тебя начнут только радовать», — прокомментировали пост подписчики.

«Череда апрельских дней рождения продолжается. Димочка, поздравляю тебя с твоим днем! Пусть все в жизни получается, как ты мечтаешь и планируешь, а главное — будь здоров!» — поздравила парня Валерия.

Смотрите также: