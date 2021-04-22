Мужчина с бородой: Галкин показал кадры из Нижегородской области

Максим Галкин отправился в командировку. Шоумен находится в Нижегородской области, в городе Выкса. В своем микроблоге он решил показать местные красоты, заодно провести ликбез для своих почти девяти миллионов подписчиков.

«Нахожусь в славном городе Выкса. Сеть этих прудов была когда-то выкопана металлургами Поташевыми. И теперь вот такая красота. Там работы идут, еще больше будет красота!» — сказал Галкин.

Напомним, Галкин входит в состав членов жюри шоу перевоплощений «Точь-в-точь» на Первом канале. В воскресенье, 25 апреля, состоится финал проекта. В числе участников лидерами являются Анастасия Макеева, Анастасия Спиридонова и другие. А вот Марии Зайцевой пришлось покинуть проект накануне полуфинала по причине болезни.

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