«С любовью»: Седокова в нюдовом купальнике позировала для мужа

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма стали мужем и женой в прошлом году. Для артистки этот брак стал третьим, а для спортсмена — вторым. Пара не скрывает своих чувств на публике, отправляя друг другу в Instagram откровенные кадры. На этот раз Седокова запечатлелась в нюдовом купальнике.

«Мое утреннее сторис сегодня выглядит так. С любовью к самому любимому мужу», — написала Седокова.

Напомним, эксклюзивные кадры со свадьбы влюбленных можно увидеть в клипе артистки «Привязана к тебе», который вышел сразу после их бракосочетания прошлой осенью. После этого Анна начала активно развивать бренд собственной одежды, а недавно открыла еще один магазин в столичном ТРЦ.

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