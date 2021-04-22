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«С любовью»: Седокова в нюдовом купальнике позировала для мужа

Певица разместила кадры в своем микроблоге.

«С любовью»: Седокова в нюдовом купальнике позировала для мужа
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма стали мужем и женой в прошлом году. Для артистки этот брак стал третьим, а для спортсмена — вторым. Пара не скрывает своих чувств на публике, отправляя друг другу в Instagram откровенные кадры. На этот раз Седокова запечатлелась в нюдовом купальнике.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Мое утреннее сторис сегодня выглядит так. С любовью к самому любимому мужу», — написала Седокова.

Напомним, эксклюзивные кадры со свадьбы влюбленных можно увидеть в клипе артистки «Привязана к тебе», который вышел сразу после их бракосочетания прошлой осенью. После этого Анна начала активно развивать бренд собственной одежды, а недавно открыла еще один магазин в столичном ТРЦ.

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