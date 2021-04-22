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«Был практически сиротой»: Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Андрея Данилки

Популярный артист, который придумал образ Верки Сердючки, вот уже много лет не может справиться с психологическими проблемами.

«Был практически сиротой»: Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Андрея Данилки
«Был практически сиротой»:Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Верки Сердючки. Фото: http://globallookpress.com/

Андрей Разин объяснил, что могло стать причиной депрессии, которую переживает артист Андрей Данилко. Новости о его плохом самочувствии появились недавно.

Сначала сообщалось, что у артиста серьезное заболевание, после в окружении исполнителя признали, что у создателя образа Верки Сердючки затяжная депрессия.

Андрей Разин, директор «Ласкового мая», уверен, что психологические проблемы у Данилко начались еще в детстве, а в 2007 году, сразу после выступления на «Евровидении», все выплеснулось наружу.

Тогда Верка Сердючка со своей песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место, а российская группа «Серебро» — третье. После этого события на Данилко начались «гонения».

«С 2007 года концерты Андрея молниеносно отменялись в России. В итоге Данилко серьезно заболел», — рассуждает Разин в беседе с mk.ru.

Возможно, для другого артиста это не стало трагедией, а только поводом стать более популярным, но Андрей Данилко отреагировал по-своему. Он закрылся и ушел в себя.

«Ну а что вы хотели? Он и в детстве многое пережил, был практически сиротой. Мать им мало занималась, отца не было», — вспоминает Андрей Разин.

С Данилко он познакомился во время гастролей «Ласкового мая» в Полтаве. После концерта молодой студент кулинарного техникума, пробрался на пресс-конференцию.

«Я помню, что стояла толпа репортеров с камерами, диктофонами, а Андрей был таким одиноким мальчиком с тетрадкой, держался в стороне. Мне так его жалко», — делится собеседник издания.

Андрей Разин уверен, что возможность снова выходить на сцену могла бы взбодрить Верку Сердючку, но вернуть былую популярность будет очень сложно.

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Андрей ДанилкоАндрей РазинВерка Сердючкагруппа "Ласковый май"