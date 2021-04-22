Акцент на стройность: Тодоренко вслед за Водяновой предстала в молочных брюках палаццо

Регина Тодоренко родом из Одессы и полюбилась зрителям благодаря открытости и своей искренности. Славу девушке принесла программа «Орел и решка». Однако потом она предпочла снимать свои передачи для YouTube-канала. Так как ведущая стала постоянно посещать светские рауты и премии, она научилась подбирать себе образы. На шоу «Маска», где она выступает в качестве члена жюри, девушка с радостью примеряет яркие и необычные луки.

22 апреля утро Регины началось с поездки на канал RU.TV вместе с Тимуром Родригезом. Им выпала честь объявить номинантов Русской музыкальной премии телеканала. Для такого случая девушка подобрала себе броский и элегантный образ. Она надела боди белого цвета с вырезом и брюки палаццо молочного оттенка, которые создал дизайнер Игорь Чапурин. Белые босоножки дополнили ее аутфит.

Тодоренко сделали небрежную укладку с мокрым эффектом. Она позировала на ковровой дорожке с Тимуром. Стоит отметить, что недавно белые брюки выбрала для прогулки по Парижу Наталья Водянова. А Эвелина Хромченко признавалась, что широкие брюки особенно актуальны.

«Широкие брюки в сезоне весна-лето — 2021 в принципе крайне популярны разных цветов. Но широкие светлые брюки — это отдельный жанр», — говорила эксперт.

Пользователи Сети осыпали комплиментами Регину. В монохромном наряде она выглядела стройнее и выше. «Ох, Регина, ты так хороша», «Наряд роскошный», «Красивая очень», «Как налюбоваться», «Выглядит прекрасно», «Эти брюки, наверное неудобные, но очень эффектные», — прокомментировали пост подписчики.

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