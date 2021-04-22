С каре и в джинсах: Ирина Шейк поделилась домашним фото с мамой и старшей сестрой

Ирина Шейк уже длительное время живет в США. Сначала она была в Лос-Анджелесе, но после расставания с Брэдли Купером девушка вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке. Модель воспитывает дочку Лею, которой недавно исполнилось четыре года. Она много работает и регулярно ездить на показы мод в Милан, Лондон и Париж. По этой причине к ней приехала мама Ольга Шайхлисламова, которая помогает воспитывать внучку.

Примечательно, что, не смотря на свою известность, Ирина никогда не забывает про родину и свою семью. Ранее она приезжала в Россию, но из-за пандемии уже два года девушка не появлялась в Москве. При этом модель посылает весточки своей сестре Татьяне. Ее родственница живет в Краснодаре с мужем и двумя детьми. Она разводит собак. 22 апреля девушка отмечает свой день рождения. Ее поздравили близкие.

Не забыла про сестру и Ирина. Она опубликовала архивное фото, сделанное в Челябинске, где она училась и росла. В кадре будущая топ-модель позирует на фоне ковра, который висел на стене. Шейк тогда носила каре. Она была в джинсах и водолазке. В центре разместилась ее мама, а с краю дивана сидела Татьяна в ярком наряде.

«С днем рождения, Тусик», — ласково написала модель.

Поклонники восхитились тем, как выглядела знаменитость в юности. Многие отметили, что она почти не изменилась. Другие поразились ее схожести с сестрой. Напомним, что в подростковом возрасте Ирина часто отдыхала в Геленджике. А карьера девушки пошла в гору, когда она победила в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004». После этого ее пригласили работать моделью.

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