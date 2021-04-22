Стиль, который стройнит: Ортман после советов Хромченко предстала в модных брюках макси

Ирина Ортман появилась на красной дорожке премии «Персона года» в модном костюме в полоску с остроактуальными брюками максимальной длины.

Именно про такие высказывалась Эвелина Хромченко, рекомендуя обратить на них внимание всем женщинам. Стилист убеждена, что модель утрированной длины в пол и внушительной ширины выглядит любопытно и неординарно. Кроме того, она подходит практически любой фигуре. А для полных женщин — настоящий подарок, поскольку отлично скрывает лишний вес. Точно так же под ними можно спрятать и стройные, но не идеальные ноги.

К костюму Ирины Ортман могут присмотреться корпулентные дамы и по другой причине. Во-первых, он имеет принт с вертикальной полоской, который неизменно стройнит. Кроме того, сами по себе брючные костюмы, хорошо подобранные к фигуре, визуально худят. Об этом тоже рассказывала ведущая «Модного приговора» на Первом канале.

Ранее мы писали о прическе Ирины Орман, которую можно с легкостью назвать универсальной, для каждого случая и любого типа внешности.

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