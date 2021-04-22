Влад Лисовец выделил трех российских звезд шоу-бизнеса, говоря о стиле

Как отметил стилист, люди его профессии в последнее время стали сродни «одевальщикам».

Стилист Влад Лисовец во время разговора с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» отметил трех российских звезд шоу-бизнеса, стиль которых ему приходится по душе.

«Собчак нормально одевается, когда обращается к помощи стилистов. Литвинова? Это образ. Классику ничем не испортишь. Лиза Боярская — обычная русская девушка, классическая одежда, не экспериментирует». Влад Лисовец

Как отметил Влад Лисовец, за последние годы профессия стилиста несколько видоизменилась. Им заказывают в основном работу, которая заключается во фразе «принеси мне вот это, чтобы похоже на то платье». По его словам, звезды шоу-бизнеса перестали использовать талант стилистов на полную мощь и это, безусловно, печально. Он для них сродни «одевальщику». Лисовец подчеркнул, что на Западе звезды со своими стилистами работают совсем по-другому.

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