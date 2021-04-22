«Ты так последнее время насолил везде»: Киркоров объяснил неудачи Харламова в личной жизни

Музыкант Филипп Киркоров в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» объяснил, почему юмориста Гарика Харламова в последнее время преследуют неудачи в личной жизни.

«У тебя такая репутация. Ты стал раздражителен. Ты так последнее время насолил везде. Я вот тебя с собой сравниваю. Если бы я сейчас появился с нуля. Все бы говорили: «Ой, красавчик. Милашка». Но за эти 30 лет такое было со мной, что реакция неоднозначная».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, возможно, у Гарика Харламова такая же судьба. Те, кто его совсем не знают могут при первой встрече воскликнуть: «Вау, какая обаятельная душка! Какой тембр голоса».

По словам Киркорова, в данной ситуации Харламова спасет только пластическая операция. Он должен до неузнаваемости изменить свой голос, тогда люди начнут к нему относиться по-другому. Также Киркоров предложил Харламову, если тот не согласен на пластику, терпеть. «Так закалялась сталь!» — воскликнул в конце разговора по телефону поп-король.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. Ради общей дочери Анастасии они сохранили добрые отношения друг с другом.

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