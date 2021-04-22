«Двое трусов?»: Виктория Боня ошарашила публику снимком в необычном бикини

Мальдивы в этом году стали местом притяжения российских звезд. В настоящий момент на райских островах отдыхает Яна Рудковская с Евгением Плющенко, а также Клава Кока со своими близкими родственниками.

Жена известного фигуриста по традиции постит в Сеть свои шикарные завтраки, а юная певица зажигает на пляже под песни Филиппа Киркорова.

Отправилась на популярный курорт и Виктория Боня, которая первым же постом ошарашила Сеть. При этом публику удивил не столько ее шикарный вид сзади в мини-бикини, сколько сам купальный костюм. Фолловеры не поняли смысла нижней части пляжного наряда и закидали ее Instagram возмущенными комментариями.

«Зачем двое трусов?», «Как будто матрешка, трусы в трусах», «Почему у тебя двое трусов?», «Зачем так много трусиков?» — можно увидеть под постом Виктории.

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