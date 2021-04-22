«Золотые руки и лучистые глаза»: Юдашкина сказала трогательные слова в адрес покойной мамы

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина трогательно обратилась к своей покойной маме в личном блоге, опубликовав ее архивное фото. На снимке ее родительница предстает совсем молодой и красивой женщиной.

«Дорогая мамочка! Сегодня твой день рождения! И мне так жаль, что я не могу обнять тебя! Что ты не видела своих правнуков! Твое доброе сердце, золотые руки и лучистые глаза навеки остались в моем сердце!» — написала Юдашкина в Instagram.

Известно, что именно мама Марины Галина, работая парикмахером, привила интерес дочери к этому мастерству. Позже, благодаря профессии, она встретилась с Валентином Юдашкиным в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Он тогда трудился художником по макияжу и начинал создавать свои первые авторские модели одежды.

Смотрите также