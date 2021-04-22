Зрителей ждет сюрприз: какие новые персонажи появятся во втором полуфинале «Маски»

Руководители «Маски» на канале НТВ приготовили новый сюрприз для всех любителей шоу. Об этом они сообщили в Instagram проекта.

Так, во втором полуфинале второго сезона «Маски» зрителей ждет сюрприз в виде двух специальных гостей — Крокодила Гены и Мишки. Они выйдут на одну сцену с участниками и покажут свои музыкальные номера.

«Как и всегда, никто не знает, кто скрывается под масками. Однако дебютанты «Маски», в отличие от постоянных героев проекта, раскроют свою личность сразу после выступления».

Организаторы шоу «Маска»

Напомним, что в шоу «Маска» постепенно приближается к своему завершению. Осталось всего пять участников, которые добрались до решающей стадии. Борьба за победу идет очень напряженная.

Добавим, что в первом сезоне шоу «Маска» победу одержал популярный музыкант Анатолий Цой. Он был в костюме Льва.

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