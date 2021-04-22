«Я счастлива на сто процентов!»: Мирослава Карпович высказалась о своем любимом мужчине

Актриса Мирослава Карпович рассказала о своем любимом мужчине. Звезда упорно не называет его имя своей второй половинки.

«Я счастлива на сто процентов! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого любишь». Мирослава Карпович

Как отметила Карпович, у каждого человека есть свои устоявшиеся манеры поведения. Когда ты принимаешь любимого человека, то заражаешься от него этими привычками и присущими ему качествами. По словам актрисы, когда ты любишь человека, то принимаешь от него абсолютно все. Поэтому влюбленные становятся с годами, как она думает, похожи друг на друга.

Также Карпович заметила, что мечтает в недалеком будущем о своем ребенке. Материнские качества ей не чужды. Правда, пока она не может точно сказать, когда это радостное событие случится в ее жизни. Она верит, что это уже не за горами, сообщает портал tele.ru.

Напомним, что Мирослава Карпович прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». В картине она сыграла роль Марии Васнецовой, старшей из сестер.

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