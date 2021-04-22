Рубаха, куртка из денима и лосины: Стоцкая покаталась по Москве на самокате в стильном образе

Анастасии Стоцкой 38 лет, однако в обыденной жизни звезда порой одевается, как юная девчонка. Накануне она отметилась на улицах Москвы с самокатом. Певица примерила лосины, джинсовую куртку и бейсболку. На талию она повязала клетчатую рубаху и добавила изюминку образу в виде носочков поверх леггинсов в цвет кроссовок.

Мы спросили профессионального стилиста Эллу Маковей, стоит ли брать такой аутфит за пример, и насколько он актуален. Она уверена, что для городских прогулок стайл отличный.

«Повседневный аутфит Анастасии пропитан эстетикой «чистого настоящего». Это тот случай, когда мода не «спускается сверху», а, напротив, дизайнеры вдохновляются духом улиц. Maison Margiela, Viktor and Rolf, Balenciaga, Vêtements- вот бренды, которые эстетику дня сегодняшнего возводят в ранг арт-объекта. Вдохновить на создание коллекции может и вирус, и карантин, и многослойная одежда мигрантов. Принимать или нет — вопрос личного вкуса. Где это носить? Конечно, на улице», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro образ актрисы стилист Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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