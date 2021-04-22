«Я люблю экспериментировать с образом»: Карпович объяснила, почему коротко подстриглась

По словам актрисы, она никогда не ходила с одной прической больше двух лет.

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович заявила, что у нее не было никакого стресса, когда полгода назад она решила кардинально сменить имидж и коротко подстриглась, став неожиданно для многих блондинкой.

«На самом деле я очень люблю экспериментировать с образом и никогда не ходила с одной прической дольше двух лет, была всякой разной — рыжей, с каре и так далее. Просто ко мне в последний год повышенное внимание, вот все и зацепились за эту стрижку».

Мирослава Карпович

Как отметила Мирослава Карпович, у нее очень насыщенная жизнь. Она полна всевозможными событиями и частыми поездками, связанными с работой. Уход за длинными волосами занимал много времени. Ей просто все в один прекрасный момент надоело. По словам Карпович, она просто в один день заскочила в салон, подстриглась и побежала дальше. К тому же, ей всегда хотелось увидеть себя с короткими волосами, сообщает портал tele.ru.

Напомним, что о своей личной жизни Мирослава Карпович предпочитает не распространяться. Актриса считает, что частные аспекты не должны касаться ее поклонников.

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