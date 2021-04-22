Трендовые кофточки: Бородина вслед за Асмус пополнила свой гардероб джемпером-лапшой

Стилист Александр Рогов называл эти трикотажные изделия в числе самых актуальных в весеннем сезоне.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» рассказал о тренде на трикотажные вещи. Сейчас в моде модели крупной вязки спицами, имитирующие вязку крючком и плетение макраме. Также очень актуальны всевозможные кофты ребристой структуры, которую называют «лапшой».

Российские звезды с удовольствием поддержали это модное течение, а Ксения Бородина и Анна Заворотнюк появились на публике в джемперах одинакового оттенка слоновой кости.

Кристина Асмус и вовсе приобрела сразу две трендовые кофты вязки «лапша»: в песочном цвете и оттенке свежей травы. А зеленый, к слову, этой весной считается настоящим хитом. Российский бомонд активно покупает вещи этого тона, аксессуары и даже делает маникюр в популярном колоре.

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