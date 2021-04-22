Чем питается королева Елизавета II
Видео
С чем носить кроп-топы: видеосоветы стилиста
Видео

Трендовые кофточки: Бородина вслед за Асмус пополнила свой гардероб джемпером-лапшой

Стилист Александр Рогов называл эти трикотажные изделия в числе самых актуальных в весеннем сезоне.

Трендовые кофточки: Бородина вслед за Асмус пополнила свой гардероб джемпером-лапшой
Ксения Бородина. Фото: Global look press

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» рассказал о тренде на трикотажные вещи. Сейчас в моде модели крупной вязки спицами, имитирующие вязку крючком и плетение макраме. Также очень актуальны всевозможные кофты ребристой структуры, которую называют «лапшой».

Российские звезды с удовольствием поддержали это модное течение, а Ксения Бородина и Анна Заворотнюк появились на публике в джемперах одинакового оттенка слоновой кости.

Кристина Асмус и вовсе приобрела сразу две трендовые кофты вязки «лапша»: в песочном цвете и оттенке свежей травы. А зеленый, к слову, этой весной считается настоящим хитом. Российский бомонд активно покупает вещи этого тона, аксессуары и даже делает маникюр в популярном колоре.

Кристина Асмус.
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Смотрите также

Тэги

Александр РоговкофтаКристина АсмусКсения Бородина