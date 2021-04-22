Пляжное фото: Алферова не смогла скрыть красивых округлостей под порывами ветра в мини-тунике

Ксения Алферова заскучала по лету, морю и солнцу и, чтобы поднять себе и своим поклонникам настроение, решила поделиться архивным кадром с фолловерами, сделанным на юге у побережья.

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На фото 46-летняя звезда предстает в коротенькой розовой тунике, надетой поверх бикини. Голову артистки покрывает легкая косынка в тон пляжному костюму. Под порывом ветра подол ее одеяния колышется и открывает округлые красивые формы знаменитости.

«Пока моря нет рядом, закрываю глаза и вспоминаю его аромат, его шепоты, его ласковые прикосновения, его силу, мощь и непредсказуемость. Как расслабляет, наполняет энергией, гармонией и свободой! Люблю море невозможно, нуждаюсь в нем очень, скучаю невероятно! Сейчас смотрю на солнце, слушаю шум листьев и весенние, звонкие переливы птиц. Спасибо, Бог, за новый день. Это бесценный подарок! Обнимаю вас всех и люблю! Ваша Ксюша!» — подписала она кадр.

Многие поклонники Алферовой откликнулись в комментариях на пост своей любимицы с благодарностью, заметив, что это фото действительно помогло им ощутить аромат моря и почувствовать его энергию.

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