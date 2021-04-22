Как выглядит и чем занимается 17-летний сын Фоменко и Голубкиной

Мария Голубкина поздравила своего сына Ивана с 17-летием. Напомним, парень появился на свет в ее браке с Николаем Фоменко.

Актриса опубликовала в личном блоге архивное фото наследника, где он запечатлен совсем маленьким. Под снимком звезда оставила стихи Редьярда Киплинга «Посвящение сыну» на английском языке.

Вот несколько строк этого произведения на русском:

«Владей собой среди толпы смятенной, Тебя клянущей за смятенье всех, Верь сам в себя, наперекор вселенной, И маловерным отпусти их грех».

Отметим, что Иван решил пойти по стопам своих родителей и стать артистом. В настоящий момент он выступает в составе музыкального коллектива Fckway, читает рэп и старается идти своим путем, не пользуясь звездными именами предков, не дает о них интервью. Да и сами родители не светят творческие задатки сына.

Многие поклонники Голубкиной и Фоменко считают, что парень внешне больше похож на отца, чем на маму, особенно носом. Актер, к слову, хоть и расстался с мамой Ивана еще в 2008-м году, всегда принимал деятельное участие в его воспитании. Также у него от Голубкиной есть взрослая дочь Анастасия, которая появилась на свет в 1998 году.

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