Выглядит дорого: Михалкова предстала на людях в жакете оверсайз из твида и в модных клешах

Юлия Михалкова составила актуальный аутфит в модных серых тонах. Этот оттенок наряду с желтым институт цвета Pantone назвал самым трендовым. Экс-участника проекта СТС «Уральские пельмени» примерила жакет из твида оверсайз, клеши из денима и облегающий топ.

Яхта, море, джакузи: Николаев показал, как его дочь развлекается с маленьким «ухажером» в Дубае

Образ актрисы специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Анастасия Стар.

«Классный комплект собрала себе Юлия Михалкова. Жакет оверсайз сейчас в тренде и является очень актуальным, подойдет под любой тип фигуры, добавит деловитости и статусносности. Джинсы клеш также в тренде, в стиле хиппи 70-х. В целом фигуру Юлии Михалковой сложно испортить чем-то, комплект получится удачный и органичный. Такие базовые вещи подойдут как худеньким девушкам, так и более фигуристым.

Жакет — мастхэв каждой девушки на весну, рекомендую приобрести всем. Носим с платьями, юбками, джинсами, брюками, блузами, футболками, комбинезонами. Чувствуете многообразие образов? Достойный, дорогой и эффектный образ получился у Юлии!» — сказала Анастасия.