«Прихожу к выводу, что маму убили»: дочь Ирины Цывиной добивается эксгумации тела актрисы

Как отметила Зиновия Пусеп, она уже два года не может добиться тщательного расследования гибели родительницы.

Дочь покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни два года назад, Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.

«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили». Зиновия Пусеп

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Ранее девушка говорила, что уже два года не находит себе места. Она пребывает в сложном моральном состоянии и депрессии. Первое время вообще ни с кем не могла общаться, так как была раздавлена, обрушившимся горем. Время, как утверждает девушка, не может в данном случае притупить ее боль, сообщает «Собеседник».

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