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«Прихожу к выводу, что маму убили»: дочь Ирины Цывиной добивается эксгумации тела актрисы

Как отметила Зиновия Пусеп, она уже два года не может добиться тщательного расследования гибели родительницы.

«Прихожу к выводу, что маму убили»: дочь Ирины Цывиной добивается эксгумации тела актрисы
Ирина Цывина. Фото: Globallookpress.com

Дочь покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни два года назад, Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ирина Цывина
Ирина Цывина. Фото: Globallookpress.com

Девушка хочет, чтобы была проведена эксгумация тела ее матери. Как отмечает Пусеп, она сомневается, что истинная причина смерти ее звездной родительницы в проблемах с сердцем. Она уже два года пытается добиться тщательного расследования, но пока ей навстречу не идут.

«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили».

Зиновия Пусеп

Ранее девушка говорила, что уже два года не находит себе места. Она пребывает в сложном моральном состоянии и депрессии. Первое время вообще ни с кем не могла общаться, так как была раздавлена, обрушившимся горем. Время, как утверждает девушка, не может в данном случае притупить ее боль, сообщает «Собеседник».

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